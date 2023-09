Traktorfahrerin verliert Kontrolle über Gespann und verletzt sich leicht

Das Gespann einer Traktorfahrerin gerät ins Wackeln und landet letztlich im Grünstreifen. Der Sachschaden ist hoch.

Ein Unfall hat sich am Montag um 8.45 Uhr in Auhausen ereignet. Dort fuhr eine 29-jährige Traktorfahrerin mit Anhänger auf einem Feldweg. Wie die Polizei berichtet, schaukelte sich aufgrund eines Fahrfehlers das Gespann auf, sodass die Traktorfahrerin die Kontrolle darüber verlor und im angrenzenden Graben/Grünstreifen landete. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Die Front des Traktors wurde stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro. (AZ)