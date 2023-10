Auhausen

10:37 Uhr

Unbekannter beschädigt geparktes Auto am Heck

Nach einer Unfallflucht in Auhausen sucht die Polizei nach Zeugen.

In Auhausen fährt am späten Samstagabend eine unbekannte Person in ein geparktes Auto. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei meldet eine Unfallflucht aus Auhausen. In der Klosterstraße wurde im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 1.45 Uhr, ein geparkter schwarzer Pkw VW Golf am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich laut Polizei nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, sondern flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

