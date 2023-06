Vergessene Funde: Grabhügel aus der Bronzezeit bei Auhausen

Der Augsburger Georg Fugger forscht ab 1923 in Auhausen. Mit dem Nördlinger Vorgeschichtsforscher Frickhinger stößt er auf mehrere Funde, auch ein Schwert.

Hobbyforscher frühgeschichtlicher Spuren gibt es seit geraumer Zeit, oftmals kommen sie aus den Reihen der örtlichen Dorfschullehrer. So auch in der Nordrieser Gemeinde Auhausen, wo Lehrer Georg Fugger ab 1923 umfangreiche Aufzeichnungen über seine Erlebnisse, Beobachtungen und forschenden Tätigkeiten hinterlassen hat. "Die nähere Umgebung unseres Dorfes ermangelt der Höhlen und so darf es nicht wundern, wenn uns aus der Zeit des Paläolithikums keine Funde erhalten geblieben sind oder jemals gefunden werden", schrieb er. "Ebenso fehlen jegliche Funde aus dem Neolithikum, der Kupfer- und Bronzezeit."

Schwert aus Auhausen ebenfalls aus der Bronzezeit

Nach ersten Erkundungen in seiner Wahlheimat berichtet der gebürtige Augsburger von einem Grabhügelfeld mit 30 bis 40 Hügeln sowie seiner Zusammenarbeit mit dem Nördlinger Vorgeschichtsforscher Dr. Frickhinger: "Sie charakterisieren sich als der Hallstatt-Zeit, Stufe C zugehörig", schrieb Fugger. Der Befund zeige mehrere bauchige Urnen, eine derselben enthielt eine kleinere, irdene Tasse. "Ein prächtig rotes Flachgefäß war mit schwarzen Sternmustern bemalt." Die Theorie der nicht vorhandenen Besiedlung und fehlenden Funde aus der Bronzezeit wurde einige Jahre später widerlegt.

Das in der Auhausener Flur 1931 gefundene Bronzeschwert mit trapezförmiger Griffplatte, ausgestellt im Stadtmuseum Nördlingen (im Bild, links). Foto: Robert Kaußler (Reproduktion)



Wie nun Kreisarchivar Gerhard Beck bei aktuellen Arbeiten mit Archivalien herausfand, war der Auhausener Landwirt Friedrich Holnsteiner nach der Getreideernte 1931 versucht, im Flurstück "Kapellfeld", unweit der Gemarkungsgrenze zu Geilsheim im Landkreis Ansbach, einen Hügel abzutragen, der bei der landwirtschaftlichen Nutzung störte. Bei den Grabungsarbeiten fand er ein Bronzeschwert von 52,4 Zentimetern Länge und eine Nadel von 18,5 Zentimetern Länge. Daneben Bronzenieten und Tonscherben, welche er allerdings wegwarf. Über die Gendarmerie-Station Oettingen kam die Fundmeldung an Dr. Frickhinger, der „vorausschauend“ das Schwert und die Nadel für das Museum in Nördlingen erwarb. Das Eigentum ist zwischenzeitlich an das Stadtmuseum Nördlingen übergegangen und wurde von Museumsleiterin Andrea Kugler dankenswerterweise in die laufende Ausstellung integriert.

1850 wurden bereits Urnen und Tongefäße gefunden

Weiterhin ist den Aufzeichnungen zu entnehmen, dass sich ältere Auhausener daran erinnern sollen, dass es dort früher mehrere Hügel gegeben habe und um 1850 beim Einebnen dieser Heidengräber bereits Urnen und Tongefäße gefunden worden seien. Neben einer kurzen Abhandlung über die Römerzeit in der Region schließt Fugger seine prähistorischen Ausführungen mit einem poetischen Zuruf: "Mögen die Zeilen die Zeiten in uns erstehen lassen, die schon längst in das Meer der Ewigkeit hinabgerauscht sind und helfen, Heimatliebe und Heimatstolz zu stärken."

Die Recherchen von Gerhard Beck haben nichts mit dem kürzlichen Fund des gut erhaltenen Bronzeschwerts in Nördlingen zu tun, das knapp 3000 Jahre alt ist und so gut wie unversehrt aus der Erde kam. Weltweit war der Fund in den Schlagzeilen. Auf Nachfrage sagte Beck, dass seine Nachforschungen für die Gemeinde Auhausen erfolgten. Bei der Ideensuche nach Möglichkeiten der Nutzung des ehemaligen Abthauses (Prälatur) ist ein Gedanke, Heimatgeschichtliches auszustellen. Archäologische Funde seien deshalb naheliegend gewesen.

Lesen Sie dazu auch