Lkw-Fahrer rammt Beton-Absperrung auf B29 bei Baldingen

Nachdem ein Lkw-Fahrer auf der B29 bei Baldingen gegen eine Beton-Absperrung fährt, verliert er Kunststoffteile. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Lkw-Fahrer ist am Dienstag auf der B29 bei Baldingen gegen eine Absperrung aus Beton gefahren. Laut Polizeibericht befuhr er die Bundesstraße gegen 14 Uhr in Richtung Kreisverkehr bei Ehringen. Kurz vor diesem rammte er jedoch die Absperrung, fuhr aber weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dabei verlor er zudem größere Kunststoffteile von seinem Lkw. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro, die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)