Kleintransporter gerät ins Schleudern und überschlägt sich mehrfach

Ein Mann kommt im Amerdinger Ortsteil Bollstadt von der Straße ab und verliert die Kontrolle über das Auto. Der Fahrer wird verletzt, die Feuerwehr ist im Einsatz.

Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 18.50 Uhr im Amerdinger Ortsteil Bollstadt ereignet. Dort fuhr ein 21-Jähriger auf der Kreisstraße in Richtung Hohenaltheim. In einer langgezogenen Linkskurve verlor der junge Mann, wie die Polizei nach eigenen Angaben vermutet, wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Kleintransporter, geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer erlitt den Angaben nach mittelschwere Verletzungen und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Bollstadt, Forheim und Aufhausen waren mit rund 30 Einsatzkräften zur Bergung und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. (AZ)

