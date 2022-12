Bopfingen

09:18 Uhr

1500 Euro Schaden: Auto macht sich in Bopfingen selbstständig

Ein Auto rollt am Dienstag in Bopfingen selbstständig los.

Artikel anhören Shape

In Bopfingen rollt am Dienstagvormittag ein Auto los und stößt in einen anderen Wagen. Das Auto war wohl nicht richtig abgesichert.

Ein 50-Jähriger hat am Dienstagvormittag auf einem Parkstreifen in der Härtsfeldstraße in Bopfingen sein Auto abgestellt. Da er das Fahrzeug nach Angaben der Polizei nicht richtig abgesichert hatte, machte dieses sich selbstständig und rollte gegen einen abgestellten Wagen. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

Themen folgen