58-Jähriger attackiert Mitbewohner in Bopfingen und wird festgenommen

Die Polizei nahm am Freitag in Bopfingen einen Mann fest, der seinen Mitbewohner attackiert hatte.

In Bopfingen wurde am Freitag ein 42-Jähriger attackiert und verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ein 58-Jähriger soll am Freitag in Bopfingen seinen 42-jährigen Mitbewohner attackiert und verletzt haben. Gegen 16.30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über den Angriff informiert, eintreffende Polizeibeamte nahmen den Beschuldigten bereits vorläufig fest. Der 42-Jährige hatte sich zuvor in Sicherheit bringen und die Rettungskräfte alarmieren können. Im Anschluss musste er im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Mann schlägt in Bopfingen mit Gegenstand auf Mitbewohner ein Der 58-Jährige soll laut Polizei an der Tür seines Mitbewohners geklopft und danach mit einem Gegenstand auf ihn eingeschlagen haben. Am Samstagnachmittag wurde er bereits einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

