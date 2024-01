86-Jähriger taucht völlig durchnässt und blutend in Firma auf

Ein Senior hat sich mutmaßlich verfahren. Beim Aussteigen stürzt er in einen Graben. Ein Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus.

Ein 86-Jähriger hat sich infolge eines Unfalls verletzt. Laut Polizeibericht befuhr der Senior am Donnerstagmorgen zwischen 5.30 und 6.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in Bopfingen die Straße "An den Gräbenwiesen". Da sich der Mann vermutlich verfahren hatte, setzte er mit seinem Fiat Panda zum Wenden an. Dabei geriet das Fahrzeug rückwärts in einen sehr steilen abschüssigen Drainage- beziehungsweise Flurgraben.

Beim Aussteigen rutschte der 86-Jährige ab und stürzte in den mit Wasser gefüllten Graben, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Völlig durchnässt und blutend begab sich der Mann in ein nahegelegenes Firmengebäude, von wo aus ein Rettungswagen verständigt wurde. Der Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. (AZ)