Zwischen Samstag und Sonntag wird ein Auto in Bopfingen beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in der Hauptstraße in Bopfingen in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, einen VW Polo beschädigt, wie die Polizei berichtet. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen. (AZ)