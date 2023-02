Bopfingen verabschiedet Haushalt: In diese Projekte wird 2023 investiert

Plus Der Bopfinger Haushalt hat ein Volumen von 52,5 Millionen Euro. Die Gewerbesteuer ist wichtig. Kredite in Höhe von drei Millionen Euro sollen aufgenommen werden.

Der Bopfinger Gemeinderat hat für 2023 einen Haushalt mit einem Volumen von 52,5 Millionen Euro verabschiedet. Bürgermeister Gunter Bühler freute sich, dass große Projekte angegangen werden können.