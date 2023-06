Dämmung brennt bei Entsorgungsfirma in Bopfingen

Am Freitagmorgen brennt es bei einer Firma in Bopfingen. Grund dafür ist eine Verpuffung. Das schnelle Eingreifen der Mitarbeitenden und verhindert Schlimmeres.

Bei einer Entsorgungsfirma in Bopfingen ist es am Freitagmorgen zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 9.10 Uhr auf einem Firmengelände An den Eckwiesen zu einer Verpuffung. Infolgedessen gerieten Dämmstoffe in Brand. Das schnelle Eingreifen der Mitarbeitenden und der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Bei dem Brand, bei dem die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen sowie neun Einsatzkräften vor Ort war, wurde niemand verletzt. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.