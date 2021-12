Bopfingen

06:30 Uhr

Die Wertholzsubmission in Bopfingen startet am 6. Januar

Die Wertholzsubmission findet am 6. Januar in Bopfingen statt. Im Bild von links: Wolfgang Müller, Josef Neher, Marieke Plate und Nicola Wiedenmann.

Plus Hier kommen stattliche Eichenstämme unter den Hammer. Die Bopfinger Wertholzversteigerung ist eine der größten im Land. Was dort geboten wird und wer dort bietet.

Von Martin Bauch

Die Wertholzsubmission ist ein Marktplatz für wertvolle Hölzer aus den heimischen Wäldern. In Bopfingen stehen 2500 Kubikmeter davon zur Versteigerung an den Meistbietenden an.

