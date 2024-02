Einbrecher stehlen Geldbörse bei Einbruch in Bopfingen

Über die Terrassentür gelangen die Diebe in das Wohnhaus. Neben Bargeld stehlen sie auch Schmuck.

Einbrecher sind am Freitag in ein Wohnhaus in Bopfingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die bislang Unbekannten zwischen 17 und 19.45 Uhr über die Terrassentür den Zutritt zu dem Haus im Leimweg. Sie entwendeten eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld, eine Kassette mit verschiedenen Dokumenten sowie Schmuck. Die Ellwanger Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 07961/9300 entgegen. (AZ)