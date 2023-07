Bopfingen

vor 18 Min.

Frau öffnet Autotür, als ein Pkw an ihr vorbeifährt

Ein Schaden in vierstelliger Höhe entsteht in Bopfingen, weil eine Frau ihre Autotür öffnet – in dem Moment aber ein anderer Wagen vorbeifährt.

Ein Unfall hat sich am Dienstag in Bopfingen ereignet. Gegen 14 Uhr parkte eine 72-Jährige in der Hauptstraße und öffnete die Fahrertür. Dabei übersah sie nach Angaben der Beamten ein vorbeifahrendes Auto eines 67-Jährigen. Dieser fuhr gegen die Fahrertür, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5500 Euro entstand. (AZ)

