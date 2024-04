Motorradfahrer prallt bei Bopfingen gegen Leitplanke

Zwischen Hohenberg und Bopfingen kommt am Dienstagabend ein Motorradfahrer von der Straße ab. Die Polizei sieht zwei Gründe als Unfallursache.

Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstagabend um kurz nach 20 Uhr die Kontrolle über seine Maschine verloren und prallte gegen eine Leitplanke. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf der L1070 von Hohenberg in Richtung Bopfingen unterwegs. Vermutlich aufgrund nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Motorrad nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die dortigen Schutzplanken. Hierbei stürzte der Fahrer und verletzte sich leicht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)