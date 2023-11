Senior übersieht Schulbus: Drei Verletze bei Unfall nahe Bopfingen

Zwei Schulkinder verletzen sich bei einem Zusammenstoß bei Bopfingen. Es entsteht zudem ein hoher Schaden.

Bei einem Unfall am Mittwoch zwischen einem Auto und einem Schulbus bei Bopfingen haben sich zwei Schulkinder und ein Senior verletzt. Laut Angaben der Polizei übersah ein 74-jähriger Autofahrer, der die Kreisstraße 3315 von Trochtelfingen in Richtung Röhrbachmühle befuhr, beim Abbiegen einen Schulbus. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden der 74-Jährige sowie zwei 9 Jahre alte Schulkinder verletzt. Diese mussten zur Behandlung in die Klinik gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 22.500 Euro. (AZ)