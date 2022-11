Unbekannte bedrohen Mann in Bopfingen mit Messer

Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Bopfingen hält am Samstag drei Unbekannte nach einem mutmaßlichen Diebstahl auf. Diese zeigen sich aggressiv.

Drei unbekannte mutmaßliche Diebe haben am Samstagabend gegen 21 Uhr einen 40-jährigen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Bopfingen bedroht. Der Mitarbeiter hatte die drei Männer beobachtet, wie sie in dem Geschäft im Ipftreff andere Kunden anpöbelten und Alkohol aus einem Regal entwendeten. Als der 40-Jährige einen der mutmaßlichen Diebe festhielt, zeigte sich dieser nach Angaben der Polizei aggressiv und verließ das Geschäft. Als der Mitarbeiter die Männer verfolgte, wurde er mit einem Messer bedroht und zog sich in das Geschäft zurück.

Einkaufsmarkt-Mitarbeiter aus Bopfingen gibt Personenbeschreibungen

Gegenüber der Polizei beschrieb der 40-Jährige einen der Männer als etwa 1,80 Meter groß, er soll zudem schwarze Kleidung und eine Wollmütze getragen, gebrochenes Deutsch gesprochen haben und ungepflegt gewesen sein. Die zweite Person soll etwa 1,70 Meter groß, blond und von etwas festerer Statur sein und eine schwarze Jacke getragen haben. Die dritte Person beschrieb der Mitarbeiter als rund 60 Jahre alt, der Mann soll zudem Arbeitskleidung getragen haben. Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter der Telefonnummer 07961/9300 um Hinweise. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben