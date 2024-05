Unbekannte stehlen zwei Mercedes in Autohaus

Die Kennzeichen hatten die Täter zuvor an anderen Autos abgeschraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Autos im Gesamtwert vom rund 70.000 Euro haben Unbekannte in Bopfingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter zunächst zwischen dem vergangenen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr, vier Kennzeichen auf einem Parkplatz.

Anschließend verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Autohaus, wo sie die Fahrzeugschlüssel einer weißen Mercedes E-Klasse sowie einer grauen C-Klasse an sich nahmen. Die Täter brachten die gestohlenen Kennzeichen an den Fahrzeugen an und fuhren mit diesen davon.

Die beiden Autos haben einen Gesamtwert von rund 70.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/9300.