Unbekannter beschädigt Auto in Bopfinger Parkhaus und flüchtet

Der Unfallverursacher kümmert sich nicht um den dreistelligen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag ein Auto in Bopfingen beschädigt. Laut Polizeibericht touchierte der Verursacher zwischen 10.30 und 12.10 Uhr einen in einem Möbelhausparkplatz in der Aalener Straße geparkten Audi. Der bislang Unbekannte kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen nimmt Hinweise unter Telefon 07961/9300 entgegen. (AZ)