Unfall auf B29: 48-Jähriger wird verletzt

Eine Frau fährt aus ungeklärter Ursache auf das Auto vor ihr auf. Danach prallt sie gegen einen Baum.

Ein Schaden in Höhe von etwa 20.500 Euro ist bei einem Unfall auf der B29 zwischen Bopfingen und Trochtelfingen am Montag gegen 13.15 Uhr entstanden. Eine 48-Jährige fuhr mit ihrem Auto hinter einem anderen Wagen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr sie am Ortsausgang von Bopfingen auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die Frau kam nach dem Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, wurde zurückgeschleudert auf die Straße und kam letztendlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die 48-Jährige verletzt. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Lenker des vorausfahrenden Autos und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn durch ein Ölmobil gereinigt werden. (AZ)