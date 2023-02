Vorfahrt missachtet: 8000 Euro Schaden

Eine 26-Jährige verursacht im Bopfinger Ortsteil einen Unfall. Sie missachtet die Vorfahrt.

8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls in Aufhausen. Laut Polizeibericht bog eine 26 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, von der Rosenstraße nach links in die Lauchheimer Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ortseinwärts fahrenden Wagen eines 56-Jährigen. (AZ)