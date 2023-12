Vorfahrt missachtet: Hoher Schaden bei Unfall in Bopfingen

Eine 63-jährige Autofahrerin missachtet in Bopfingen die Vorfahrt. Bei der Kollision entsteht ein vierstelliger Schaden.

In Bopfingen ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 63-jährige Autofahrerin gegen 10.30 Uhr an der Einmündung der Ipfstraße zur Ellwanger Straße die Vorfahrt eines 59-jährigen Autofahrers.

Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)