Bei der Ortsdurchfahrt in Deiningen geht es jetzt voran

Bürgermeister Rehklau kann im Deininger Gemeinderat endlich Positives verkünden: Die neue Ortsdurchfahrt soll bald fertig sein.

Seit Jahren ist er Thema im Gemeinderat und fast genauso lang stand er als immer wiederkehrendes Ärgernis auf der Tagesordnung: der Ausbau der Ortsdurchfahrt Deiningen Richtung Kreisstraße DON 7, der Jahn- und Raiffeisenstraße. Doch zum jüngsten Sachstandsbericht vor dem Gemeinderat fügte Bürgermeister Wilhelm Rehklau ein erleichtertes „Es läuft jetzt durch!“ an.

Er konnte vermelden, dass die Pflasterbauer seit 20. Juli „dran“ seinen, dass man vor der Raiffeisenbank jetzt doch die alte Waage entfernt habe, um später nicht noch einmal „alles aufreißen“ zu müssen. Dass bis auf ein paar Hausanschlüsse (Strom, Glasfaser etc.) jetzt fast alles unter der Erde sei, die Baufirmen in diesem Sommer keinen Betriebsurlaub machen würden und somit keine weiteren Verzögerungen zu erwarten seien.

Aushub der Straße wird für Unterbau wiederverwendet

Wenn alles vorbereitet sei, würde man dann - nach der Sitzungspause während der Ferien - die Bepflanzung in diesem Bereich abschließend planen und beraten. Dass vom Aushubmaterial dieser ganzen Maßnahmen ein großer Teil für den Unterbau und die Befestigung des Alte-Kläranlage-Geländes verwendet werden könne, ist jetzt allerdings vom Tisch: Der zukunftssichere Unterbau der Jahn-/Raiffeisenstraße hat den gesamten „Vorrat“ geschluckt, sodass man nun für das Kläranlagen-Gelände - und den dort geplanten Neubau des Bauhofes - andere Lösungen finden muss.

Der Neubau des Feuerwehrhauses rückt ebenfalls einen Schritt näher. Sechs relevante Planungsbüros, vorwiegend aus dem Landkreis Donau-Ries, wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die weiteren Tagesordnungspunkte wurden zügig abgearbeitet, mehrere Anträge auf isolierte Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gingen ohne größere Diskussionen über die Bühne. Wilhelm Rehklau stellte außerdem eine Demoversion eines zusätzlichen Software-Tools vor, über das er gerne in Zukunft die komplette Friedhofsverwaltung abwickeln würde. Das wurde vom Rat für logisch und sinnvoll erachtet und ohne Gegenstimme genehmigt. Die Kosten belaufen sich auf einmalig 1500 Euro plus monatlich 30 Euro. Ebenso einvernehmlich wurde die alljährliche gemeindliche Spende an die Deininger Diakoniestation in Höhe von 5000 Euro beschlossen. „Die Spende ist stationsgebunden und kommt somit voll und ganz der Gemeinde zugute, für die unsere Station so wichtige Arbeit leistet“, fügte der Bürgermeister abschließend hinzu.

