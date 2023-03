Für das Trio Era gab es zu Recht stehende Ovationen

Plus Der gebürtige Deininger Posaunist Philippe Stier kommt mit seinem Trio in die Heimat. Die Besucher in der Erlöserkirche sind vom Konzert begeistert.

Einen grandiosen Konzert-Abend konnten die Besucherinnen und Besucher kürzlich in Deiningen erleben. Der gebürtige Deininger Posaunist Philippe Stier, der in der evangelischen Erlöserkirche, wie er selbst sagte, „die ersten Töne auf der Posaune zu treffen versuchte“, gastierte mit seinem Trio Era genau dort. Zusammen mit der Flötistin Sophia Schambeck und dem Cembalisten Alexander von Heißen bot er ein Klassik-Konzert der Superlative, das keinen Vergleich mit irgendwelchen „großen“ Aufführungsorten zu scheuen brauchte.

Traditionelle Musik auf höchstem Niveau, gepaart mit Experimentierfreude von jungen spielfreudigen Künstlern, die schon jetzt mit so vielen Auszeichnungen dekoriert sind, dass alleine die Aufzählung derer den Rahmen dieses Textes sprengen würde. Und sie werden ihren Meriten in jeder Phase des Konzertes gerecht: Das gemeinsame Programm „Zeiten_sprung“ fasste einen so großen zeitlichen Bogen, den man so wahrscheinlich selten wieder zu hören bekommt. Vom ersten notierten Musikstück Europas aus einem Manuskript eines unbekannten Komponisten aus dem 13. Jahrhundert, über Renaissance und Barock ging es bis in die Neuzeit.

Die Soli stachen besonders heraus

Dass man mit - nachgebauten - historischen Instrumenten facettenreich musizieren kann, zeigte die Arbeit der Drei durch die Epochen bis hin zum Jazz-Standard „All of Me“ das sie in ihren übrigens sehr originellen anmoderierten „Nachrichten aus der damaligen Zeit“ Frank Sinatra und einem ominösen Mafia-Event auf Kuba zuordneten. Aus dem an Höhepunkten nicht eben armen Abend stachen die jeweiligen Soli der Protagonisten besonders heraus, ohne die gemeinsam präsentierten Stücke der Künstler in irgendeiner Weise schmälern zu wollen: „Engels Nachtegaeltje“ von Jakob van Eyck aus dem 17. Jahrhundert, das Sophia Schambeck unglaublich virtuos interpretierte, genauso wie sie Claude Debussys „Syrinx“ - im Lotus-Sitz vor der Bühne - außergewöhnlich darbot.

Alexander van Heißen brillierte unter anderem in Mozarts „Fantasie in D-Moll“, die am Cembalo keineswegs hinter dem Original am Klavier zurückblieb, genauso wie bei Sinatras Jazz-Interpretation. Philippe Stier hatte seinen großen Moment unter anderem bei Jean-Francois Michels „Hommage à Jean Tinguely für Posaune Solo“, die er als eine Art Performance zeigte. Dazwischen gab es Stücke von Cirolamo Frescobaldi (Canzona detta la Nicolina), Johann Jakob Froberger (Suite Nr. 30), Georg Philipp Telemann (Trio Sonata D-Moll) oder Johann Sebastian Bach (Sonate für Blockflöte und Cembalo).

Alles in allem eine musikalische Zeit-Traum-Reise, die ihresgleichen sucht. Das Publikum im voll besetzten Kirchenraum dankte es mit stehenden Ovationen. Zurecht, keine Frage.