Gasflasche gewechselt und nicht richtig zugeschraubt: Grill in Flammen

Ein Mann wechselt die Gasflasche eines Grills, der schon in Betrieb ist. Weil die Flasche nicht ganz zu ist, entzündet sich der Grill.

Die Feuerwehren Deiningen, Grosselfingen und Fessenheim sind am Sonntagnachmittag alarmiert worden. Ein 46-Jähriger habe in Deiningen bei einem bereits angeschürten Gasgrill die Gasflasche gewechselt. Hierbei habe er laut Polizeibericht den Verschluss der Gasflasche nicht richtig zugedreht, sodass sich der komplette Grill wegen des noch ausweichenden Gases entzündete. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand unverzüglich, daher griff der Brand nicht um sich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Die anwesenden Personen blieben zum Glück alle unverletzt. (AZ)