Pavillon, neue Bestattungen: Wie der Friedhof in Deiningen künftig aussehen könnte

Plus Der Deininger Friedhof wird sich verändern, die Frage ist: wie? Vorschläge wie Stelen für Urnen oder Grabstellen unter Bäumen stehen im Raum.

Schon im Frühjahr sollten eigentlich die Pläne für den neuen Friedhof in Deiningen vorankommen: Denn es gibt kaum noch Urnengräber, eine Bestattungsform, die immer beliebter wird. Jetzt haben ein Architekt und ein Bildhauer die neuen Pläne vorgestellt. Einer von ihnen zieht sogar Vergleiche zu Großstädten wie Stuttgart oder Frankfurt.