Poetry Jam in Deiningen wird zum gemeinsamen, poetischen Abend

Die Alte Wagnerei in Deiningen ist Kulisse für den ersten Rieser "Poetry Jam". Statt eines Wettbewerbs wie beim "Poetry Slam" steht das Miteinander im Vordergrund.

Romantischer Kerzenschein sorgt im urigen Wirtshaus „Alte Wagnerei“ in Deiningen für eine schöne Atmosphäre. Der Raum des Gasthauses ist an diesem Samstag bis auf den letzten Platz gefüllt und die Gäste warten gespannt auf den Beginn der ersten Auflage des „Poetry Jam“. Die Organisatoren Peter Urban und Karlheinz Stippler erklären den Gästen, worum es an diesem Abend geht: Es soll bewusst kein „Slam“ sein, kein Wettbewerb sein, sondern das Ziel ist die Freude am Zuhören von mitgebrachten Texten und Erzählungen und dabei einen gemeinsamen poetischen Abend zu verbringen.

Als Erstes tritt Johann Enderle aus Monheim vor die Gäste, er unterhält diese hervorragend mit Geschichten von den Tieren des Waldes. Im zweiten Durchgang gibt er Gedichte zum Besten, die von Träumen, Freunden und Künstlern handeln.

Poetry Jam in Deiningen mit diversen Textbeiträgen

Der Nächste ist Günter Karge aus Kreßberg, der mit seiner Geschichte „Kräutergartengrün“ die verschiedensten Grüntöne eines Gartens beschreibt und jeweils eine individuelle Stimme gibt, wenn sich das Zittergras kaputt lacht und sich die Rosenblätter ein saftigeres Grün wünschen. Aber „grün bleibt grün, egal wie's schmeckt“, meint er. Seine andere Geschichte handelt von dem Leben und aus der Gefühlswelt eines Fleischmessers, von „Geburt“, Kauf und Verwendung.

Bernhard Schulze aus Nördlingen, ehemaliger Hausarzt, tritt vor das Publikum. Er erzählt bewegend von Berührungen mit dem Tod und warum er ihn nicht mehr fürchtet. Seine zweite Geschichte handelt dann aber von Peinlichkeit und Scham und welche Mittel es dagegen geben kann. Mit seiner besonderen Verwendung von Worten erstaunt er auch hier die Anwesenden.

Geschichten aus der Perspektive eines Mopses

Iris Steffens-Fuhrmann liest mit ihrer sympathischen Art direkt ein Lachen in die Gesichter des Publikums. Sie erzählt aus der Perspektive eines Mopses, der mit seinem Aussehen so gar nicht zufrieden ist und sich bei einem seiner Spaziergänge, um Kilos zu verlieren, ganz verläuft. Genauso versetzt sie sich in die Gedankenwelt eines Hundes und wie er die, für ihn seltsamen, Gewohnheiten des Menschen, und wenn es nur ist auf „zwei Pfoten“ zu laufen wahrnimmt.

Peter Urban, einer der Gastgeber, beschreibt einen angenehmen Skitag mit allem, was dazugehört, bis dieser sich vom „gleißenden Pulverschnee“ zur regelrechten Panik entwickelt, die Urban auch mit seinen Worten und Lesen in den Anwesenden entfacht. Bis das lyrische Ich schweißgebadet aufwacht. Seine andere Geschichte handelt von einem Klassentreffen, bei dem die Protagonistin eine späte Rache an ihren Mitschülern übt.

Text über die Deininger Vogelwelt

Auch der Altbürgermeister von Deiningen, Karlheinz Stippler, hat für den Abend etwas herausgesucht. Er erzählt von einem alten Mann – keine Biografie! – der an sein Bett im Krankenhaus gefesselt ist. Dabei möchte er gehört werden, möchte nicht „umsorgt werden“ und denkt an sein Leben zurück. In der letzten Geschichte des Abends beschreibt Stippler die Deininger Vogelwelt und was der fehlende Nachwuchs der Störche mit den Kindern in Deiningen zu tun hat.

Musikalisch wunderbar umrahmt wurden die Vorträge von Marcus Prügel am Klavier und Wolfgang Heinrich mit Gesang. Die Gäste spenden herzhaften Applaus und dürfen sich musikalisch über eine Zugabe freuen.