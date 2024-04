Deiningen

Schwierige Haushaltslage in Deiningen

Plus Im Deininger Haushalt fehlen rund 1,4 Millionen Euro, die über Kredite ausgeglichen werden müssen. Für Investitionen in den nächsten Jahren sieht es schlecht aus.

Von Gitte Händel

Es sei ein schwieriger Haushalt, sagte Moritz Gerstner, Leiter der Geschäftsstelle der VG Ries. Er stellte in der jüngsten Deininger Gemeinderatssitzung die vorläufigen Zahlen des Haushaltes 2024 vor. Er habe alle Ansätze immer wieder überprüft, so Bürgermeister Wilhelm Rehklau, um Einsparmöglichkeiten zu finden. Es werde aber trotzdem ein Haushalt mit Minus werden. Gerstner wurde nach der Besprechung der Ein- und Ausgaben im Detail nun beauftragt, den Haushalt zu vervollständigen. In der nächsten Sitzung soll die Haushaltssatzung dann beschlossen werden.

Das Problem sei nicht der laufende Betrieb, so Gerstner, „es sind die Investitionen“. Denn wie andere Gemeinden auch, wartet Deiningen länger als geplant auf zugesagte Zuschüsse aus Förderprogrammen. Dass das nicht in Ordnung sei und man es auch nicht recht nachvollziehen könne bzw. ernüchternd sei, meinten einige der Anwesenden. Dem steht gegenüber, darauf haben Gerstner und Rehklau dann auch hingewiesen, dass die Zusage der Förderung immer „vorbehaltlich der Finanzlage“ des Freistaates erfolge. Bis 2021 sei die Auszahlung am Jahresende immer prompt erfolgt, jetzt verzögere sie sich um zwei bis drei Jahre.

