Deiningen

vor 16 Min.

Statt zu schenken, spendet die Firma Engelhardt 100.000 Euro

Plus Statt Geschäftspartner und Kunden an Weihnachten zu beschenken, spendet der Heizungs- und Sanitärbetrieb Engelhardt aus Deiningen an Vereine und Organisationen.

Von Verena Mörzl

Seit einigen Jahren ist es bei der Heizungs- und Sanitärfirma Engelhardt aus Deiningen üblich, statt der Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner und Kunden Spenden an gemeinnützige Vereine und Organisationen zu verteilen. Inzwischen ist die Idee des Firmeninhabers Dieter Engelhardt Tradition. In diesem Jahr hat das Unternehmen für diesen Zweck 100.000 Euro in die Hand genommen.

