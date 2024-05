Wie die Musikkapelle Deiningen ihr 75-jähriges Jubiläum feiert

Ihr 75-jähriges Bestehen zelebriert die Musikkapelle Deiningen vom 9. bis 12. Mai mit einem viertägigen Fest. Musikalisch ist für alle etwas dabei.

Die Musikkapelle Deiningen feiert in den nächsten Tagen ihr 75-jähriges Bestehen mit einem vielfältigen Programm. Bereits am Donnerstag, 9. Mai, geht es los mit einem Vatertagsspezial: Um 8 Uhr spielt "Frontal Party Pur" aus Waidhaus. Mittags tritt "Meddl'r Musi" auf, um 14.30 Uhr geht es mit der Blaskapelle DTM zünftig weiter, am Abends verbreitete DJ Philkins Partystimmung. Am Freitagabend folgen ab 20 Uhr "Funknroll" und eine Plattenparty, bei der DJ Haggis ab 22.30 Uhr auflegt.

Am Samstagnachmittag sind die Kinder und Jugendlichen dran: Da findet der Gemeinschaftschor der teilnehmenden Jugendkapellen statt, danach treffen sich die Jugendkapellen um 15 Uhr. Um 17 Uhr werden der Sternenmarsch und ein Totengedenken abgehalten. Abends spielen der Musikverein Ederheim, die Brauhaus-Musikanten und die "Stattgarde Colonia Ahoj".

Abgerundet wird das Festprogramm mit einem Festgottesdienst am Sonntag um 9 Uhr und einem anschließenden Frühschoppen mit dem Musikverein Fremdingen. Der große Umzug mit Gemeinschaftschor wird um 13 Uhr abgehalten, danach klingt das Jubiläum mit den Musikgruppen "D'Maihinger" und "Die Wölf" aus. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Deiningen, der Pizzeria Donau-Ries Deiningen, der Metzgerei Thum und bei den Rieser Nachrichten in Nördlingen.

