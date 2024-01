Donau-Ries

Kreisumlage: Kommunen warten auf ein Signal vom Landrat

Plus Der Kreisumlagesatz müsse 2024 wegen günstiger Rahmenbedingungen spürbar gesenkt werden, erwartet der Kreisverband des Gemeindetages. Was sagt der Landrat dazu?

Im Februar beginnen im Kreisausschuss die Haushaltsberatungen für den Landkreis Donau-Ries, die vor allem in den Kommunen aufmerksam begleitet werden dürften. Für sie stellt sich vor allem die Frage, auf welcher Höhe sich der künftige Kreisumlagesatz bewegen wird. Schließlich ist die Umlage neben den Personalkosten in der Regel der größte Ausgabeposten in den jeweiligen Verwaltungsetats.

Fragt man den Kreisvorsitzenden des Bayerischen Gemeindetages und Marxheimer Bürgermeister, Alois Schiegg, kann es nur eine Richtung geben: nach unten. Auch der Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner schließt sich dieser Haltung uneingeschränkt an: „An einer Senkung geht aus meiner Sicht kein Weg vorbei“, sagte er am Rande einer Veranstaltung der Bauinnung Nordschwaben gegenüber unserer Redaktion.

