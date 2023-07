Mann aus Dornstadt bemerkt während der Fahrt einen lockeren Reifen

Die Radmuttern eines blauen Autos werden in Dornstadt von einem Unbekannten gelockert. Der Fahrer bemerkt die Tat erst bei der Fahrt. Der Schaden ist hoch.

Ein unbekannter Täter hat im Auhausener Gemeindeteil Dornstadt die Radmuttern eines blauen Autos gelockert. Laut Polizeibericht lockerte er in der Fürnheimer Straße im Zeitraum zwischen dem 7. und dem 8. Juli die Muttern des linken Vorderreifens. Der Besitzer des Fahrzeugs bemerkte während der Fahrt, dass der Reifen locker war. Die Felge und die Radaufhängung wurden beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/2956-0 an. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.