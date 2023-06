Das wünscht sich die Ederheimer Feuerwehr

Bei der Sitzung in Ederheim sind teilweise mehr Gäste als Räte anwesend. Es geht um die Feuerwehr in Ederheim und einen Raum im Feuerwehrhaus in Hürnheim.

Die Zahl der Gäste war bei der vergangenen Ederheimer Gemeinderatssitzung zeitweilig höher als die der Räte. Denn es ging um ein wichtiges Thema: Wie geht es mit der Feuerwehr weiter? Ziel war es, der Gemeinde rechtzeitig einen Überblick zu geben, was in den nächsten Jahren zu tun sei.

Die Präsentation übernahmen die Räte Maximilian Lang und Martin Buser, die gleichzeitig führende Funktionen in der Feuerwehr haben. Zu den anstehenden Aufgaben gehören laut den beiden der Umbau und die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens, die Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung und die Digitalisierung. Die Vorhaben wurden beschrieben, voraussichtliche Kosten genannt. Besonders wichtig sei die Schaffung einer Lagerfläche für sensible Ausstattung wie beispielsweise Atemschutzmasken, so die Referenten. Vordringlich erscheine die Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung. Der Bestand sei bis zu 20 Jahre alt und erfülle teilweise nicht mehr die Anforderungen an Schutzkleidung.

Bewohner sieht Gefahr von Überflutung

Hinter dem Tagesordnungspunkt „Grundstückszufahrt“ in der Gemeinde Hürnheim stand eine schon länger bestehende Auseinandersetzung zwischen Gemeinde und Grundstücksbesitzer. Dieser ist unzufrieden mit der Gestaltung seiner Einfahrt nach Abschluss der Straßenbaumaßnahmen. Das Problem seien mangelnde Barrierefreiheit wegen hoher Kanten und die Gefahr der Überflutung bei Starkwetter. Der Konflikt konnte auch in dieser Sitzung nicht gelöst werden. Die Gemeinde wird daher einen Sachverständigen beauftragen, die Situation zu begutachten und gegebenenfalls auch gleich Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Mit Pfarrerin Karin Schedler und Mitgliedern des Ausschusses wurde über den Umbau des Friedhofs in Ederheim gesprochen. Thema war unter anderem der Platz vor der Umfriedung, der nach dem Abriss von Gebäuden jetzt als Parkplatz genutzt werden kann und auf dem der Container für die Grabmacher steht. Diskutiert wurde, ob es eine deutliche Trennung zwischen kirchlichen und kommunalen Bereichen geben solle. Für den Umbau ist vermutlich der Erwerb von Teilflächen durch die Kirchengemeinde notwendig. In Abstimmung mit der Verwaltungsgemeinschaft wird die Gemeinde dafür einen symbolischen Preis von einem Euro je Quadratmeter fordern. Der nächste Besprechungstermin mit konkreten Festlegungen wird vor der Sommerpause sein.

Digitallotsen bald auch in Ederheim

Schnell entschieden waren die Dinge, die schon vorbesprochen waren: Der Vortragsraum im Feuerwehrhaus Hürnheim darf nur dann an privat vermietet werden, wenn das kirchliche Gemeindezentrum nicht zur Verfügung steht. Ein Folgeantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung wird gestellt. Die Beauftragung kann erfolgen, sobald der Förderbescheid eingetroffen ist. Zweite Bürgermeisterin Silvia Schröppel als Sitzungsleiterin informierte außerdem darüber, dass es künftig auch in Ederheim Digitallotsen geben werde. Man habe gesehen, wie erfolgreich das Konzept in anderen Gemeinden sei. Zwei Personen werden die Fortbildung absolvieren, um künftig Seniorinnen und Senioren beim Zugang zur digitalen Welt beraten und unterstützen zu können.

Lesen Sie dazu auch

In der Sitzung wurde deutlich, wie hoch die Bereitschaft in der Gemeinde ist, die Umsetzung der Vorhaben mit Eigenleistung zu unterstützen. „Das werden wir selber machen“ war ein häufig gehörter Satz. Dazu passte dann auch die letzte Information von zweiter Bürgermeisterin Schröppel: Der gemeindeeigene Sprinter habe noch einmal TÜV bekommen. Gemeinderat Bernhard Möhnle konnte die Mängel aus dem gescheiterten ersten Versuch beseitigen. Die Kosten waren auf etwa 5000 Euro geschätzt worden. Sie dankte ihm für dieses außerordentliche Engagement.