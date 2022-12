Musikverein Ederheim nimmt eigene CD auf

Plus Die Ederheimer Musikanten bewerben sich für ein Förderpogramm und gewinnen. Mit der großzügigen Fördersumme werden nicht nur Workshops bezahlt.

Hinter den Musikantinnen und Musikanten aus Ederheim liegen turbulente Monate. Denn der Musikverein aus dem Südries hat sich Anfang des Jahres mit einer Projektidee beim Förderprogramm der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien beworben. Mit diesem Programm sollen Amateurmusikensembles aus ländlichen oder strukturschwachen urbanen Räumen besonders nach der Corona-Pandemie unterstützt werden. Bereits drei Monate später erhielten die Musikanten die Zusage für die Förderung ihres Projekts.