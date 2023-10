Ederheim

vor 18 Min.

Niederaltheimer Michael Thum veröffentlicht eigene CD

Plus Michael Thum präsentiert seine Harmonika-Lieder in der Mehrzweckhalle Ederheim und erfüllt sich damit seinen Kindheitstraum. So begann seine musikalische Reise.

Von Ann-Kathrin Wanger Artikel anhören Shape

Ein „langer Kindheitstraum“ geht für den 31 Jahre alten Michael Thum aus Niederaltheim in Erfüllung: sein erstes eigenes Album. Die buntgemischte CD mit zwölf Liedern erscheint in etwa vier Wochen im Handel. Volksmusik-Fans, seiner Familie, Freunden und Bekannten hat er nun hat er seine Lieder erstmals in der Mehrzweckhalle in Ederheim präsentiert.

Neben Schlagzeug, Akkordeon, Keyboard hat es Michael Thum auch die „Steierische“ Harmonika angetan. Deshalb beschloss er 2015, eine Harmonikalehrer-Ausbildung zu absolvieren. 2016 eröffnete er schließlich seine eigene Harmonika-Musikschule in Niederaltheim. In Zusammenarbeit mit einer österreichischen Plattenfirma sowie namenhaften Komponisten und Textern, die unter anderem auch Lieder für Heino und die Kastelruther Spatzen geschrieben haben, war es Thum letztlich möglich, seinen Kindheitstraum von der eigenen CD zu erfüllen.

