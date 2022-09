Traktorgespann und Lkw kollidieren in Ederheim

Ein vierstelliger Schaden entsteht am Dienstag in Ederheim, weil ein Lkw und ein Traktorgespann aneinandergeraten.

Ein Lkw- und ein Traktorfahrer sind am Dienstagmittag in der Hauptstraße in Ederheim kollidiert, wobei es zu einem Streifschaden an beiden Fahrzeugen kam. Beide Fahrer äußerten laut Polizeibericht, jeweils am äußersten rechten Straßenrand gefahren zu sein. Der Gesamtschaden beträgt rund 1500 Euro, beide Fahrer wurden mündlich verwarnt. (AZ)