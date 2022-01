Versuchter Automatenaufbruch in Ederheim: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat in Ederheim zwei Mal versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Ederheimer Waldstraße, gegenüber der Mehrzweckhalle, hat ein Unbekannter zwei Mal versucht, einen Automaten aufzubrechen. Laut Polizeibericht wurde zwischen Freitag, 3. Dezember 2021, und Freitag, 28. Januar 2022, ein Zigarettenautomat von einem unbekannten Täter angegangen, der offensichtlich versuchte, den Automaten aufzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 300 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 erbeten. (AZ)