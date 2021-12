Jahrhundertprojekt Egerviertel: Was die Stadt jetzt vom Investor fordert

Plus Es ist das größte Bauprojekt seit Jahrhunderten: das neue Wohnviertel auf dem ehemaligen Ankergelände in Nördlingen. Wie es jetzt weitergeht.

Seit dem Bau der Sankt-Georgs-Kirche habe es nicht mehr solch ein großes Projekt in der Nördlinger Altstadt gegeben. Das sagt Oberbürgermeister David Wittner über das geplante Egerviertel auf dem ehemaligen Ankerareal. Damit ist das Bauvorhaben aus seiner Sicht das größte seit Jahrhunderten, schließlich wurde die Kirche zwischen 1427 und 1505 gebaut. Und es soll auf keinen Fall irgendetwas schiefgehen.