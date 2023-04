Zeitzeuge berichtet in Ehingen über die spektakuläre Ballonflucht aus der DDR

Vortrag zur deutschen Teilung im Gemeindevereinszentrum in Ehingen: Der Zeitzeuge Günter Wetzel schildert ein bedrückendes Stück deutsch-deutscher Geschichte.

Zahlreiche Besucher im Gemeindevereinszentrum Ehingen verfolgten den Vortrag von Günter Wetzel zur spektakulären Flucht zweier Familien mit einem selbstgebauten Heißluftballon im Jahr 1979 über die verminte Staatsgrenze, dem sog. Todesstreifen, aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik Deutschland. Josef Ruhland hatte für die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Oettingen und die Reservistenkameradschaft Nordries Günter Wetzel als Referenten nach Ehingen eingeladen.

Der spannende und bebilderte Vortrag zu Alltagsschilderungen in der DDR aus der Sicht eines Betroffenen sowie die Gründe und die Entscheidung zur Flucht, waren ein bedrückendes Stück deutsch-deutscher Zeitgeschichte. Mit dem Mauerfall 1989 und der Wiedervereinigung 1990 war die schmerzhafte Teilung Deutschlands überwunden und der Todesstreifen als Zeichen der innerdeutschen Teilung in den Geschichtsbüchern verschwunden, nicht aber die persönlichen Erinnerungen und Verletzungen von Personen, die in die Mühlen des Staatsapparates gerieten.

Geschichte von der Flucht in einem Heißluftballon ist in Ehingen zu hören

Die bedrückenden persönlichen Erlebnisse und tragischen Schicksale vieler Einzelpersonen und Familien, die mit dem Regime nicht zurechtkamen oder ihm kritisch gegenüberstanden, die politisch Verfolgten und Republikflüchtlinge, die die Mauer nicht überwinden konnten, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, verletzt oder zu Tode kamen, wirken noch immer nach. Vor diesem Hintergrund erzählte Günter Wetzel den Zuhörern das Schicksal seiner und der zweiten Familie, die mit jeweils zwei Kindern die gefährliche Flucht mit einem selbstgebauten Heißluftballon wagten. Gestartet in Heimersdorf in Thüringen, nahm die Ballonfahrt mit der Landung im Zonenrandgebiet bei Naila in Oberfranken ein glückliches Ende. Der Weg zum erfolgreichen Start, bei geeignetem Wetter mit dem dritten selbstgefertigten Fluggerät, war weit und steinig sowie in ständiger Gefahr, entdeckt und verhaftet zu werden.

Ganz egal, wie man diese Zeit auch erlebte und wie man sie im Nachhinein betrachtet, nicht alles dürfe in Vergessenheit geraten, sagte Günter Wetzel an jenem Abend. Die 40 Jahre DDR seien ein sehr wesentlicher Teil unserer und der Geschichte Deutschlands. Wetzel schilderte die ersten Fluchtpläne im Jahr 1978, die Schwierigkeiten bei der Planung, Materialbeschaffung und Konstruktion eines flugfähigen Ballons bei ständiger Gefahr entdeckt zu werden. Im Falle einer Verhaftung drohten langjährige Gefängnisstrafen, samt dem Ende für beide Familien. Die Überwachung der Staatssicherheit und das Spitzelwesen waren umfassend. Auch engste Verwandte waren informelle Stasi-Mitarbeiter, wie sich später aus den Stasi-Akten ergab.

Im September 1972 starten die Familien in der DDR und landen in Naila

Als Konstrukteur des Fluggeräts hatte Günter Wetzel mit einer Vielzahl an Problemen zu kämpfen. Erst der dritte Prototyp erfüllte alle Voraussetzungen. Am Samstag, 15. September 1979, wurden die letzten Arbeiten mit der Aussicht auf gutes Wetter eilig abgeschlossen. So begann die spektakuläre Flucht in der folgenden Nacht um 2.32 Uhr und endete kurze Zeit später mit einer harten Landung bei Naila in Oberfranken. Zunächst war offen, ob sie wirklich im Westen sind. Mit der Zeit gelang die Orientierung und als schließlich aus einem Fahrzeug mit den bekannten „vier Ringen“ zwei Polizisten stiegen, gab es keine Zweifel mehr.

Wetzels Weggefährte Peter Strelzyk habe in Interviews die Idee zur Flucht und die Konstruktion des Fluggeräts für sich beansprucht, sagte der Referent weiter. Lediglich das Nähen des Ballons hätte Günter Wetzel übernommen. Eine große menschliche Enttäuschung, nachdem die Tatsachen andere gewesen seien. Ein Hollywood-Action-Film und die deutsche Verfilmung durch Michael „Bully“ Herbig im Jahr 2018 befassten sich mit dem Ereignis. (AZ)