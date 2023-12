60-jährige Autofahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Eine Frau prallt bei Fessenheim mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber bringt sie in eine Klinik.

Schwer verletzt worden ist eine 60 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin von Wemding in Richtung Fessenheim unterwegs, als sie ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Frau prallte frontal gegen einen Baum. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Staatsstraße war für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. (AZ)