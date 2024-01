Zwei Briefkästen in Forheim an Silvester mit Böllern gesprengt

Ein bislang unbekannter Täter hat in Forheim in der Silvesternacht zwei Briefkästen beschädigt – er oder sie hat die Briefkästen mit Böllern gesprengt.

Zwei Briefkästen sind in der Silvesternacht in Forheim gesprengt worden. Laut Polizeibericht warf ein bislang unbekannter Täter zwischen 2 und 2.30 Uhr in zwei Briefkästen im Gehrenweg und in der Dorfstraße zwei Böller. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 95 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)