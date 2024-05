27-Jähriger sieht im Rückspiegel, dass sein Auto raucht

Ein junger Mann bemerkt beim Autofahren Benzingeruch und sieht sein Auto rauchen. Kurze Zeit später brennt der Pkw.

Ein 27-Jähriger hat am Sonntagmorgen während seiner Fahrt auf der Oettinger Straße in Fremdingen Benzingeruch in seinem Pkw wahrgenommen. Als er in den Rückspiegel sah, stellte er fest, dass sein Pkw stark rauchte und hielt sofort an, wie es im Polizeibericht heißt. Ein Anwohner sei sofort mit einem Feuerlöscher herbeigeeilt, konnte jedoch den Vollbrand des Pkw nicht mehr verhindern. Die Feuerwehr Fremdingen rückte aus, um den Pkw zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)