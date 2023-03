Schild auf Verkehrsinsel in Fremdingen angefahren

Ein Schaden von 300 Euro ist entstanden, weil ein Schild in Fremdingen angefahren wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Montag zwischen 8 und 10 Uhr in Oppersberg ein Verkehrszeichen beschädigt, das auf der dortigen Verkehrsinsel befestigt war. Die Person verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro und flüchtete anschließend, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

