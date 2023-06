Wenn die Feuerwehr in Fremdingen zur "Feierwehr" wird

Bürgermeister Merkt hatte vor dem Feuerwehr-Jubiläum schlaflose Nächte, war dann aber "baff". Er lobt: Die Mitglieder stünden "im Dienst für unsere Nächsten“.

Nicht nur zahlreiche geladene Gäste, wie die Gemeindewehren, Feuerwehrfreunde aus Achern, Gemeinderäte und Ehrengäste füllten am Wochenende das große Festzelt in Fremdingen zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr. Auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger des ganzen Donau-Ries-Kreises und darüber hinaus kamen auf den Festplatz. So etwa die 65 Jahre alte Heide Baur, die aus Franken zur Feier gekommen ist. „Ich finde es toll, mit was für Herzblut die Frauen und Männer ihr Ehrenamt ausüben. Man kann nur erahnen, wie viel Arbeit sie in den Aufbau und die Organisation des Jubiläums gesteckt haben. Deswegen bin ich hier, das sollte man unterstützen“, so die Besucherin.

Festausschuss-Leiter Timo Schneider sprach beim Festakt von „überwältigender Freude und Stolz“, die ihn erfüllten, denn das Festzelt war nahezu ausgefüllt. Zahlreiche Besucher nutzen das gute Wetter und fanden einen Platz im Biergarten. Familien mit Kindern gingen zum Festplatz, denn es war einiges für die Kleinsten geboten, unter anderem eine Spiele-Ecke, ein Trampolin und Hüpfburgen waren aufgestellt.

Seit 2017 sind auch Frauen in der Fremdinger Feuerwehr dabei

„In unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, ein Ehrenamt auszuführen“, sagte Kommandant Erich Meyr. Derzeit seien 56 Aktive in der Wehr, seit 2017 sind Mädchen mit dabei. „Ich hoffe auch in Zukunft auf starken Nachwuchs.“ Er lobte das seit Jahren bestehende, freundschaftliche Verhältnis zu den Feuerwehren aus Tannhausen und Wilburgstetten. Weiter hob er die gute Zusammenarbeit unter den Gemeindewehren hervor.

Festausschuss-Leiter Timo Schneider, Valentin Million vom Brauhaus Wallerstein, Schirmherr Klaus Lingel, Vorstandsvorsitzender Jürgen Neureiter und Kommandant Erich Meyr beim Bieranstich. Foto: Ann-Kathrin Wanger

„Wir wissen, was wir an unserer Feuerwehr haben“, betonte Schirmherr Klaus Lingel in seiner Ansprache. „Seid vorsichtig, dass ihr immer gesund von euren nicht immer so ungefährlichen Einsätzen zu euren Familien zurückkehrt“, sagte Lingel an die Wehrmitglieder gerichtet. Weiter erklärte er, dass die Feuerwehrdamen- und Mädchen eine große Bereicherung seien und sie den Männern in nichts nachstehen würden. Das Fest werde mit dem Zapfenstreich nicht enden, sondern noch sehr lange im Ort nachwirken. Außerdem appellierte er an die Besucherinnen und Besucher: „Kommt zur Freiwilligen Feuerwehr, ihr lernt dabei etwas für euer Leben.“

Feuerwehrmitglieder stünden im Dienst "für unsere Nächsten"

Genau das möchte der siebenjährige Elias aus Stödtlen. „Ich möchte zur Feuerwehr, weil ich große Feuer löschen möchte und niemand mehr Angst haben muss“, erklärte der Bub. Besonders freute er sich auf den Festumzug, der am Sonntagnachmittag durch das Dorf zog. „Da sehe ich die ganzen Feuerwehrmänner und vielleicht ein großes Feuerwehrauto.“

Lesen Sie dazu auch

Fremdingens Bürgermeister Frank-Markus Merkt schilderte, dass er zunächst Bedenken und einige schlaflose Nächte hatte, wer ein solch großes Fest organisieren solle. Bereits im Oktober 2019 entschloss man sich dazu, das Jubiläum größer gestalten zu wollen. Er fragte sich, ob alles an ihm hängen blieben würde. Doch Merkts Befürchtungen traten nicht ein, er war vom ausgearbeiteten Konzept der Mitglieder „baff“. Er ziehe seinen Hut vor dem Festausschuss und allen Helferinnen und Helfern – auch vor denen, die sonst nichts mit den Brandbekämpfern zu tun haben und trotzdem mitangepackt hätten. „Die Feuerwehrmitglieder sind nicht nur Vereinsmeierle, sondern wir stehen im Dienst für unsere Nächsten“, sagte der Bürgermeister.

MdL Wolfgang Fackler machte der Freiwilligen Feuerwehr ein großes Kompliment für das, „was hier auf die Beine gestellt wurde“. Fremdingen schreibe am Wochenende regionale Geschichte: „Die Feuerwehr wird zur Feierwehr“.