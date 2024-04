Der Posaunenchor Heuberg feiert seinen 100. Geburtstag

In einem Gottesdienst spielen die versierten Musiker zum Jubiläum ein abwechslungsreiches Programm. Drei von ihnen berichten, was ihnen besonders wichtig ist.

Der Sonntag Kantate („Singt!“) dreht sich um die Musik. So fügte es sich gut, dass der Posaunenchor Heuberg gerade an diesem Sonntag sein 100. Jubiläum mit einem Festgottesdienst in St. Bartholomäus gefeiert hat. Gemeindepfarrer Markus Paulsteiner nannte es ein Privileg, dass es den 1924 von Liebenzeller Brüdern gegründeten Posaunenchor noch immer gibt. Singen und Musik wirkten verändernd, da sie das ganze Wesen ansprächen und in Bewegung brächten.

Die versierten Bläserinnen und Bläser gestalteten unter der Leitung von Helmut Karl und mit Unterstützung von zwei Gastbläserinnen den Gottesdienst kirchenmusikalisch meisterlich mit und spielten ein abwechslungsreiches Programm. Zu Beginn erklang das „Opening“, ein zeitgenössisches, von Martin Westphal komponiertes Bläserstück. Sodann begleitete das Ensemble die Gottesdienstbesucher bei folgenden Gemeindeliedern: „Lob Gott getrost mit Singen“ (nach Traugott Fünfgeld, Kirchenmusikdirektor in Offenburg), das Glorialied „Ehre sei Gott“, „Du meine Seele singe“ (nach Thomas Riegler, Kirchenmusikdirektor in Neustadt an der Saale), „Befiehl du deine Wege“ (nach Dieter Wendel, Kirchenmusikdirektor und Leitender Landesposaunenwart in Bayern) und „Nun danket alle Gott“ (nach Traugott Fünfgeld).

Kompositionen von Dieter Wedel spielte der Posaunenchor Heuberg

Dazwischen spielte der Chor von Dieter Wendel eine stimmungsvolle „Fantasie“ und eine Bearbeitung des „Chorals zu Psalm 139“. Die drei Jungbläserinnen und -bläser, die derzeit an der Rieser Musikschule Nördlingen eine Instrumentalausbildung durchlaufen, hatten einen eigenen kurzen Auftritt mit ihrem Musiklehrer Gottfried Rabel und ernteten großen Applaus. Die Kirchengemeinde möchte den Jungbläsern eine solide Ausbildung ermöglichen und kooperiert deshalb mit der Rieser Musikschule, wie Helmut Karl erklärte. Am Ende des Gottesdienstes spielte der Posaunenchor einen „Rückblick“, eine zeitgenössische Komposition von Anne Weckeßer, Organistin in Münchingen. Als Zugabe folgten „Über den Wolken“ von Reinhard Mey und das Lied „Gott segne dich“. An der Orgel spielte Stefanie Renner.

Die Predigt von Pfarrer Paulsteiner bezog sich auf drei Verse in der Offenbarung des Johannes (Off 15,2-4), wo es heißt: „Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker.“ Paulsteiner erläuterte, dass mit dem Tier das römische Imperium gemeint ist, das Bilder verehrte und das die frühen Christen verfolgte, die Knechte Gottes, die Märtyrer mit ihren Liedern. Das musikalische Lob Gottes wirke verbindend.

Musikalisch das Evangelium weitergeben

Pfarrer Paulsteiner ehrte die Chormitglieder Doris Fuchs (40 Jahre) und Chorleiter Helmut Karl (55 Jahre), der das musikalische Niveau hochhalte und den Chor nach vorne bringe. Sie erhielten Urkunden vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern.

Lesen Sie dazu auch

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Helmut Karl, dass für ihn im Zentrum seiner Arbeit stehe, „musikalisch die Botschaft, das Evangelium, weiterzugeben“. Johann Fuchs und seine Frau Doris, die sich das Amt des Chorobmanns teilen, meinten: „Es geht darum, die Leute durchs Kirchenjahr und durch das Leben zu begleiten, von Hochzeiten über Geburtstage bis hin zu Beerdigungen, mit Musik und Liedern, die die Menschen erfreuen, trösten und ermutigen.“

Das Repertoire des Bläserensembles umfasst alte und neue Lieder: kirchliche Stücken aus dem 17. Jahrhundert, Choräle, neue Bearbeitungen alter Lieder, Gospel und Spirituals. Zu weltlichen Feiern spielen die Bläser auch Balladen, Swing-Stücke, Märsche, Evergreens, Volkslieder und auch Schlager. Der Chor musiziert abwechselnd mit den anderen Dekanats-Posaunenchören auch im Krankenhaus und Seniorenheim in Oettingen, beim Gedenken am Volkstrauertag, beim Dorffest der Feuerwehr und gemeinsam mit dem Posaunenchor Ehingen an Himmelfahrt in der Weidenkapelle in Schopflohe.