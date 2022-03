17-Jähriger bringt ungültiges Kennzeichen an

Ein Kennzeichen aus dem Jahr 2016 wurde einem Jugendlichen in Hohenaltheim am Samstag zum Verhängnis.

Ein 17-Jähriger ist am Samstagabend gegen 18 Uhr in Hohenaltheim mit einem ungültigen Kennzeichen an seinem Moped angehalten worden. Der Jugendliche hatte das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 vor kurzem selbst angebracht. Der Grund sei laut Polizeibericht, dass das alte Kennzeichen von 2016 genauso wie die in diesem Jahr gültigen grün ist. (AZ)