Hürnheim

12:30 Uhr

Netz weg: Hürnheim ist seit Tagen von der digitalen Welt abgeschottet

Plus Seit Samstag funktionieren im Ederheimer Ortsteil Hürnheim weder Internet noch Telefon. Die Telekom schweigt, Betriebe können nicht mal mehr Rechnungen zahlen.

Von Alicia Geiger

"Diese Nummer ist momentan leider nicht erreichbar", erzählt der Anrufbeantworter gerade jedem, der versucht in Hürnheim anzurufen. Seit der Nacht vom 26. auf den 27. August sind Internet und Telefon ausgefallen. Der Grund? Nun, das scheint keiner so wirklich zu wissen. "Es sind keine Informationen seitens der Telekom an die Gemeinde gegangen", erzählt die zweite Bürgermeisterin von Ederheim, Silvia Schröppel. Es habe schon häufiger Ausfälle auf dem Gemeindegebiet gegeben in diesem Sommer, aber warum würden sie nicht erfahren.

