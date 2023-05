Unfall-Kreuzung in Hürnheim soll entschärft werden

Immer wieder ereignen sich gefährliche Unfälle an der Kreisstraße DON9 in Hürnheim. Jetzt sollen Sichtschutzwände eine Besserung bringen.

Im Jahr 2020 starb ein Motorradfahrer an der Kreuzung der DON9 in Hürnheim. Es war einer von fünf schweren Unfällen, die sich an der Kreisstraße in den vergangenen Jahren ereignet haben – doch nachdem selbst Schilder zuletzt nichts gebracht haben, sollen Sichtschutzwände die Kreuzung nun entschärfen.

Das hat kürzlich der Bauausschuss des Kreistages einstimmig beschlossen. Der Fachbereichsleiter Tiefbau beim Landkreis, Gerhard Schappin, schilderte die Lage vor Ort: Von Niederaltheim kommend kreuze die Ortsverbindungsstraße die DON9. Doch immer wieder würden die Menschen die Vorfahrt vor Ort missachten, erst im Januar habe es einen Unfall mit Verletzten gegeben.

Stoppschilder in Hürnheim haben die Kreuzung nicht entschärft

Nach Angaben des Landratsamtes haben sich mehrere schwere Unfälle in den vergangenen Jahren ereignet. Schwer verletzt wurden Personen im August 2018 und Juni 2020, in jenem Monat kam es auch außerdem zum tödlichen Unfall. Wie Schappin schilderte, habe man schon "alles Mögliche gemacht", etwa Sichtdreiecke freigeschnitten. Zuletzt wurden Stoppschilder angebracht, im Dezember außerdem die Geschwindigkeit beschränkt – von Hohenaltheim kommend gelten 70 Kilometer pro Stunde.

Das Problem laut Schappin: "Die Sicht ist zu gut." Wenn sich Autofahrerinnen und -fahrer der Keuzung näherten, würden sie meist vor allem auf die Ferne schauen. Wenn kein Verkehr zu sehen sei, schauten sie auch nahe der Kreuzung nicht mehr so genau. Deswegen sollen nun Sichtschutzwände die Kreuzung sicherer machen. "Wir haben positive Erfahrungen mit Sichtschutzwänden gemacht", so der Fachbereichsleiter. Denn wenn die Menschen keine Sicht hätten, würden sie vorsichtig bis zu Haltelinie vorfahren, um sich sicher zu sein, dass niemand kommt.

Sichtschutzwände in Hürnheim kosten 16.000 Euro

Das Aufstellen der Sichtschutzwände kostet den Landkreis rund 16.000 Euro, man gehe davon aus, damit das Unfallgeschehen deutlich senken zu können. Landrat Stefan Rößle sagte, es sei nicht die erste Kreuzung, an der man die Wände aufstelle, früher habe er auch nicht gedacht, dass sie so eine Verbesserung bringen könnten. Sollten sie nicht helfen, wären sie auch schnell wieder entfernt. In Hürnheim sei dies der nächste Schritt, um die Kreuzung sicherer zu machen.

Der Landkreis stellt die Wände auf. Die Zweite Bürgermeisterin von Ederheim, Silvia Schröppel, schildert, es habe einen Vor-Ort-Termin mit der Polizei und dem Landkreis gegeben. Sie hofft, dass sich der gewünschte Effekt einstelle.