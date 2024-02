Die Gemeinde Kirchheim steht vor ambitionierten Infrastrukturprojekten

Kirchheim befindet sich in einer angespannten Haushaltslage. 1,3 Millionen Euro Schulden sind nötig, um den Etat auszugleichen. Auch Steuern werden angehoben.

Die Gemeinde Kirchheim sieht sich in diesem Jahr großen finanziellen Herausforderungen ausgesetzt. Ambitionierte Infrastrukturprojekte, eine drastisch ansteigende Kreisumlage und höhere Personalkosten durch die Tarifabschlüsse führen zu einer angespannten Haushaltslage. Um den Etat auszugleichen, muss die Kommune 1,3 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen.

Bürgermeister Danyel Atalay kritisierte vor dem Hintergrund zunehmender Aufgaben, dass der Staat immer mehr auf die kommunale Ebene verlagere, ohne dafür die entsprechende Finanzausstattung mitzuliefern. Dies führe in den Städten und Gemeinden zwangsläufig zu geringeren Spielräumen. Atalay plädierte dafür, den kommunalen Finanzausgleich neu zu justieren. Statt unzählige unterschiedliche Förderprogramme aufzulegen, sollte den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Aufgaben zu selbst priorisieren, um nicht ständig Zuschussprogrammen hinterherlaufen zu müssen.

In Kirchheim steigen Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern

Leider machten geringere Einnahmen entsprechende Anpassungen notwendig, was zwangsläufig zu Belastungen der Bürgerinnen und Bürger führe, bedauerte der Rathauschef. So würden in diesem Jahr die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ansteigen. Der Satz für die Grundsteuer A liege künftig bei 400 Prozent (bisher 380), für die Grundsteuer B bei 420 Prozent (bisher 380) und die Gewerbesteuer bei 370 Prozent (bisher 350).

Zudem kämen auf die Haushalte höhere Wassergebühren zu, kündigte Atalay an. Pro Kubikmeter werde der Preis von derzeit 3,47 Euro voraussichtlich bis 2027 auf 3,69 Euro ansteigen. Dies sei jedenfalls die Prognose der württembergischen Rieswasserversorgung. Die Entgelte für das Abwasser blieben hingegen unverändert.

Investitionsschwerpunkt wird der Ausbau des Glasfasernetzes

Als weitere Investitionsschwerpunkte für 2024 nannte der Bürgermeister den flächendeckenden Ausbau eines Glasfasernetzes für alle Haushalte. Nach dem Start im Ortsteil Dirgenheim im zurückliegenden Jahr, gehe es in diesem Frühjahr in Benzenzimmern und im Hauptort Kirchheim weiter. Im ersten Quartal 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

So positiv dies alles erscheint, bedeutet es für die Kommune eine erhebliche Anstrengung. Warum? Kirchheim muss für den Breitbandausbau rund 7,2 Millionen Euro brutto aufwenden. Zwar fördert der Staat die Investition mit großzügigen 90 Prozent. Allerdings fließen die Fördergelder in der Regel erst viel später in die Gemeindekasse, sodass nichts anderen übrig bleibt, als die Zuschüsse seitens der Kommune vorzufinanzieren. Hinzu kommt ein hoher bürokratischer Aufwand. Nicht zuletzt aufgrund dieser Tatsache muss Kirchheim in diesem Jahr eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,36 Millionen Euro in den Etat einstellen.

Kirchheims Kindergarten wird um eine dritte Gruppe ergänzt

Weitere Mittel verschlingen die Entwicklung der Ortsmitte mit dem Bretzge-Gelände, die Erschließung des Huften-Areals und die Erweiterung des evangelischen Kindergartens um eine dritte Gruppe.

Die neue Kämmerin Rita Rettenmeier stellte dem Gemeinderat die Eckpunkte ihres ersten Haushaltes vor und bezifferte dabei die Gesamtinvestitionssumme auf 6,88 Millionen Euro. Der Schuldenstand steige auf knapp 2,8 Millionen Euro (Pro-Kopf sind das 1511 Euro). So schnell wie möglich will die Kämmerin den Schuldenstand allerdings wieder zurückfahren. Das Zahlenwerk wurde vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.