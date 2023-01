So wurde die Messe zum Dreikönigstag in Kleinerdlingen gefeiert

Weihbischof Florian Wörner kam in den Stadel nach Kleinerdlingen und gab den Besucherinnen und Besuchern eine Botschaft mit.

„Bethlehem ist überall“ – Dieser Satz aus dem weihnachtlichen Kindergedicht wurde heuer in Kleinerdlingen Wirklichkeit. Die Pfarrkirche St. Johannes Baptist darf bekanntlich zurzeit wegen statischer Probleme nicht betreten werden. Nach der stimmungsvollen Kindermette vom Weihnachtsabend und den weiteren Gottesdiensten der Weihnachtszeit fand nun auch die feierliche Pontifikalmesse zum Dreikönigstag im ehemaligen Stadel in der Erninger Straße statt.

Zur Aussendung der Sternsinger war Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg angereist. In seiner Predigt vergegenwärtigte der Bischof den versammelten Gläubigen aller Altersstufen die Bedeutung des „Hochfestes der Erscheinung des Herrn“ und stellte dieses in den Zusammenhang der frohen Botschaft: In dem Stern, der die Geburt des Erlösers anzeigt, kommt Gott den Menschen entgegen und weist ihnen ihr Ziel. Sie finden Gott nicht bei den Mächtigen und Gelehrten. Er kommt bei den Hirten im Stall zur Welt.

Ministrantinnen und Ministranten sowie Zelebranten des Pontifikalamts in voller Konzentration in ungewohnter Umgebung. Foto: Friedrich Wörlen

Die große Freude darüber tragen die Sternsinger in die Welt. Sie folgen dem Beispiel der Heiligen Drei Könige, die in dem kleinen Kind den großen Gott erkennen, ihn lieben und anbeten. Der tückische König Herodes versteht die Botschaft falsch: Er denkt nur an sich und fürchtet um seine Macht. Christus hingegen lehre die Menschen ein Gebet, in dem das Wort „ich“ nicht ein einziges Mal vorkommt. Die drei Könige lassen Herodes links liegen und ziehen „auf einem anderen Weg wieder in ihr Land“. Neue Wege einzuschlagen, könne dem Leben neuen Sinn geben. Dazu ermunterte der Prediger seine Zuhörerinnen und Zuhörer.

Weihbischof Florian Wörner hielt eine Predigt im Kleinerdlinger Stadel

Er schloss mit einem Hinweis auf den Kölner Dom, in dem seit fast tausend Jahren die Reliquien der Heiligen Drei Könige verehrt werden und dessen beide Türme „nach oben, zum Himmel, zeigen, wo die Zukunft, die Fülle in Gott, Friede, Glück und Freude ohne Ende sind. Die Wahrheit Gottes ist fast zu schön, um wahr zu sein.“

Nach der Predigt weihte Weihbischof Wörner Wasser, Kreide und Weihrauch. Sie gehören zur regelgerechten Ausstattung der Sternsinger.

Der Gottesdienst wurde musikalisch schön gestaltet durch die elektronische Orgel sowie durch das Trompetenduo von Vater Rudi und Tochter Johanna Brunacker aus Lochenbach. In einem kleinen Gehege wohnten einige Schafe dem Geschehen bei; gelegentliche Geräusche aus dieser Ecke trugen zur weihnachtlichen Stallatmosphäre bei, taten der Andacht und Feierlichkeit aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die ungewöhnliche Lokalität erwies sich als außerordentlich angemessen.

Weihbischof Florian Wörner als Prediger im Kleinerdlinger Stadel. Foto: Friedrich Wörlen

Pfarrer Benjamin Beck, der zusammen mit Pastoralpraktikant Johannes Höfle dem Bischof assistiert hatte, schloss den erbaulichen Gottesdienst, an dem nicht nur katholische Christen teilgenommen hatten, und griff bei der Verabschiedung der Gemeinde und Aussendung der Sternsinger den „Reisetipp“ des Predigers auf.